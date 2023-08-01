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Более семи тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Увате

Общество, 10:20 24 августа 2023

t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

Более семи тысяч мальков сибирского осетра средней навеской 15 граммов выпустили в Увате. Рыб вырастили в местном Центре аквакультуры из собственного ремонтно-маточного стада.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Уватского района Вячеслав Елизаров. По его словам, сначала проводились сбор икры, оплодотворение и инкубация, затем молодь подкармливали и выращивали до нужных размеров в специальных емкостях с проточной водой из Иртыша.

"Жизнеспособные сформировавшиеся осетры пополнят дикую популяцию вида", - добавил он.

Выпуск проводился по заказу ПАО "НК Роснефть".

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Всего в 2023 году на территории Уватского района выпустили около полумиллиона молоди краснокнижника, выращенного различными рыбоводными организациями.

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# сибирский осетр , Уватский район

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