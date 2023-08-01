В Тюмени в День знаний полиция перейдет на усиленный вариант несения службы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиция Тюмени перейдет на усиленный вариант несения службы в День знаний, 1 сентября. Об этом сказал врио начальника УМВД России по городу Дмитрий Ерошов во время заседания антитеррористической комиссии.

До начала праздничных мероприятий специалисты проведут осмотры территорий школ. Во всех муниципальных образовательных учреждениях разработаны необходимые локальные акты антитеррористической направленности, организована физическая охрана специализированными частными организациями, действует пропускной и внутриобъектовый режимы. Имеются кнопки тревожной сигнализации, работает система видеонаблюдения. Своевременно проходит учеба и инструктажи с ответственными специалистами.

Как написал глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях, отдельный блок вопросов комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тюмени был посвящен вопросам состояния улично-дорожной сети и пешеходных переходов возле школ.

В начале лета были обследованы не только те участки, которые непосредственно прилегают к зданию или ограждению образовательной организации, но и те, что обозначены в ее паспорте дорожной безопасности. Специалисты зафиксировали более ста замечаний: в основном была не обеспечена видимость дорожных знаков и выявлен износ горизонтальной разметки.

"Родители должны проявлять активную позицию и, в преддверии учебного года, повторить правила безопасности дорожного движения с детьми. В первой декаде сентября в школах традиционно пройдут занятия на эту тему. Будут работать юные инспектора дорожного движения, у нас создано 73 отряда, сотрудники ГИБДД и родительские патрули", - сказал Кухарук.

Замечания к обеспечению безопасности вокруг образовательной организации можно написать в комментарии или обсудить вопросы на родительском собрании.