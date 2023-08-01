Бутики-отели разместят в исторических зданиях Тобольска

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Бутики-отели разместят в объектах культурного наследия в Тобольске. Об этом на расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства сообщила директор департамента экономики администрации Тобольска Зухра Исимбаева.

Один бутик-отель на 20 номеров расположится в здании магазина Г.Н. Константинова по адресу: ул. Базарная площадь, 4. Инвестор уже найден. Стартовая цена лота была 800 тыс. рублей. Из этой суммы сам объект стоил один рубль.

"Этот же инвестор предполагает использование объекта "Здание магистрата", которое расположено на ул. Базарная площадь, 3, для концепции организации комплекса гостиничного бизнеса. Оно находится в федеральной собственности, сейчас передано в аренду", — рассказала Зухра Исимбаева.

Объект культурного наследия "Дом жилой из состава ансамбля винных складов 1917 года" на ул. Ремезова, 43 инвестор после реставрации приспособит под бутик-отель. Это будет гостевой дом высшей категории с небольшим номерным фондом. Предприниматель также приобрел здание за один рубль.

Еще один бутик-отель появится в здании постройки конца XIX века в подгорной части Тобольска по адресу: ул. Хохрякова, 20.

"Номерной фонд будет не очень большой. Все в разработке. Мы занимаемся этим. Про сроки сейчас говорить сложно. Проект для нас большой. Планируем в 2024 году начинать конструктивную стройку, дальше будет видно", — рассказал бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области, шеф-повар тобольского кафе "Поварня" Давид Хачатрян.

По его словам, на первом этаже расположится зона общепита, на втором — номера. Объект будет здорово смотреться с Александровским садом и с шоколадной галереей от проекта "Тобольск шоколадный", убежден глава города Максим Афанасьев.

Напомним, 23 августа представители власти и тобольские предприниматели обсудили мастер-план туристического каркаса города. Бизнесменам презентовали инвестиционные предложения как по строительству новых объектов, так и по созданию мест размещения туристов в объектах культурного наследия.

В рамках мастер-плана на улицах Тобольска установлены стенды, на которых содержится информация о зданиях, их будущем наполнении, сроках реконструкции. Большинство размещены в районе Базарной площади, где находится много старинных зданий. Часть помещений доступны для инвесторов. Еще один стенд с информацией о реновации Нижнего посада можно встретить на смотровой площадке у стен Дворца наместника.

Инна Пахомова