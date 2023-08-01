Тюменская область представила 10 проектов в отборе значимых достижений России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут проголосовать за проекты Тюменской области на портале "Достижения.РФ". Регион представил 10 проектов в сферах культуры, агропромышленного комплекса, спорта, образования, медицины, строительства и туризма, сообщает пресс-служба АПК Тюменской области.

Отдать свой голос можно сразу за несколько проектов.

Отметим, более тысячи проектов представили 89 регионов России.