Тюменская область представила 10 проектов в отборе значимых достижений России
Общество, 16:57 24 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменцы могут проголосовать за проекты Тюменской области на портале "Достижения.РФ". Регион представил 10 проектов в сферах культуры, агропромышленного комплекса, спорта, образования, медицины, строительства и туризма, сообщает пресс-служба АПК Тюменской области.
Отдать свой голос можно сразу за несколько проектов.
Отметим, более тысячи проектов представили 89 регионов России.