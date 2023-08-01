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Квест по медиакоммуникациям провели для школьников из Мариуполя в Тюмени

Общество, 17:08 24 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Школьников из Мариуполя научили медиакоммуникациям на смене "Индустриальные каникулы", которая прошла в медиацентре регионального штаба Российского движения детей и молодежи "Движение первых", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Дети попробовали себя в роли медийщиков. Мы сделали нашу встречу наглядно-игровой. У нас новое, современное и дорогое оборудование. Здесь у каждого была возможность с ним поработать", - сказал специалист по коммуникациям областного штаба РДДМ Владислав Мухин.

Ребят научили работать с профессиональной съемочной аппаратурой, монтировать, анализировать текст, импровизировать в кадре. Каждому гостю на память сделали профессиональную портретную фотографию. Также для ребят провели танцевальный флешмоб и спевку.

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