В экодомах тюменцев научат делать экологичные пеналы и обложки

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

На мастер-классы по изготовлению экологичных принадлежностей для учебы тюменцев приглашают в экодома. На мероприятиях научат создавать авторские пеналы из баннеров, а обложки на школьные тетради и учебники из пленки и пакетов.

Пенал, сшитый из баннера, это не только стильный аксессуар, но и достойная экологичная инициатива. Чаще всего для производства баннеров используют баннерную ткань и чернила, поэтому их трудно или практически невозможно переработать.

Но этот прочный и водонепроницаемый материал может переносить большой диапазон температур и его можно превратить в новое функциональное изделие, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Мастер-классы по изготовлению пеналов проходят еженедельно в экодоме "Гудвин". Максимальное количество участников на одном мастер-классе – три человека. Записаться можно самостоятельно по ссылке.