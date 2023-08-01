Более тысячи жительниц Ишима прошли маммографию на новом оборудовании

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 22 жительницы Ишима прошли маммографическое исследование благодаря новому оборудованию, которое поступило в Ишимскую областную больницу №4 в мае 2023 года. На новом аппарате было выявлено 96 доброкачественных опухолей, у 14 женщин подозрения на рак молочной железы, им предстоит пройти дополнительные обследования, в одном случае диагноз "злокачественная опухоль" уже подтвердился, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Поставка оборудования проходила в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Первичное звено является основой системы здравоохранения, от его развития зависят здоровье населения, удовлетворенность медицинским обслуживанием. Поступающее оборудование позволяет не только диагностировать заболевания, но своевременно и успешно его лечить", - сказал главврач Областной больницы №4 Александр Синельников.

Маммографическое исследование нужно проходить женщинам после 40 лет один раз в два года, после 50 лет - ежегодно, так же, как и пациентам, которые имеют наследственную предрасположенность к развитию рака или же клинические проявления онкологической болезни.