Межрегиональный форум для молодых людей с инвалидностью пройдет в Тюмени

| Фото: группа "ТООО ВОИ" ВКонтакте | Фото: группа "ТООО ВОИ" ВКонтакте

Форум для молодых людей с инвалидностью из регионов Уральского федерального округа "Интенсив-2023" состоится в Тюмени с 18 по 22 октября. В программе — мероприятия, направленные на их социальную реабилитацию и интеграцию.

К участию в образовательной программе приглашают граждан в возрасте от 18 до 45 лет. Спикерами и экспертами выступят представители общественных организаций и органов власти, ведущие общественные деятели, психологи. Они расскажут о возможностях в сфере личностного роста и профессиональной самореализации, социального проектирования и социального предпринимательства, сообщает Тюменская областная региональная организация Всероссийского общества инвалидов.

Для участия в форуме необходимо заполнить электронную заявку.