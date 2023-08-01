В Тюмени завершаются летние сборы для водолазов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Летние водолазные сборы завершаются в Тюмени 25 августа. Спасатели-водолазы отрабатывают практические навыки, знакомятся со снаряжением и гидравлическим подводным инструментом, пробуют себя в сборке и разборке тренажеров, имитирующих трубопровод.

Многие отрабатывают уже знакомые действия, кого-то запускают под воду в первый раз. Работа водолазов тяжелая, из-за отсутствия видимости приходится работать на ощупь, говорит главный специалист оперативно-спасательного отдела управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Антон Жеребцов.

По его словам, не каждый подходит для водолазных работ. "Для этого приходится людей по отдельности отправлять на учебу. Имеют значение психологические и физиологические аспекты. Есть нюанс: в Тюменской области полностью отсутствует видимость под водой. Достаточно тяжело порой работать на ощупь. Не все справляются с этим", — сказал Антон Жеребцов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Практику в районе пруда Чистый проходят водолазы, которые отучились недавно. Они понимают, как работать с инструментом, чтобы в будущем понимать, что делать на экстренных вызовах. Пока тренируются, делают интересные находки. Например, в 2022 году нашли скрытый игровой автомат, передали его сотрудникам полиции. В этот раз попадается мелочь в виде потерянных вещей, очков.

В основном водолазы выезжают на поиски утонувших. Каждый год все по-разному: в 2022 году было более 60 вызовов. По последним данным, в 2023 году водолазы по области реагировали на 37 тревожных сообщений. Также специалисты привлекаются на подводно-технические работы. Есть несколько объектов, за состоянием которых следят водолазы. Эту информацию не разглашают. К этому виду работ также относится обследование пляжей весной, в начале лета.

Зимой водолазы тоже не прекращают работать. Не часто, но бывает, что в холодный сезон в беду попадают люди, которые любят кататься по руслам рек на снегоходах, машинах. Весной и осенью внимание спасателей привлекают рыбаки, которые ходят по тонкому льду. Это тяжелые работы, там свои нюансы, отмечает Антон Жеребцов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин сказал, что сборы, согласно плану, проходят в Тюмени, Тобольске и Ишиме. В Тюмени мероприятия стартовали 21 августа. В Ишиме уже прошли. В Тобольске их организуют в октябре. На данный момент участие в сборах приняли около 20 человек.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин