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Молодой ишимец на глазах у соседей украл велосипед

Происшествия, 17:32 25 августа 2023

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Полтора года условного лишения свободы получил 19-летний житель Ишима за кражу велосипеда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из приговора, вечером 17 апреля молодой человек в подъезде дома по ул. Шаронова увидел стоящий на лестничной клетке пристегнутый тросом велосипед.

Юношу не смутило присутствие свидетелей, и он на глазах соседей разорвал противоугонный трос и похитил велосипед стоимостью более 7 тыс. рублей. В судебном заседании он вину признал полностью.

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# велосипед , Ишим , кража , суд

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