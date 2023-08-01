Молодой ишимец на глазах у соседей украл велосипед

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Полтора года условного лишения свободы получил 19-летний житель Ишима за кражу велосипеда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из приговора, вечером 17 апреля молодой человек в подъезде дома по ул. Шаронова увидел стоящий на лестничной клетке пристегнутый тросом велосипед.

Юношу не смутило присутствие свидетелей, и он на глазах соседей разорвал противоугонный трос и похитил велосипед стоимостью более 7 тыс. рублей. В судебном заседании он вину признал полностью.