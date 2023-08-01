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45 тобольских школьников стали участниками "Формулы футбола" в Сочи

Общество, 10:35 26 августа 2023

корпоративные коммуникации Сибур | Фото: корпоративные коммуникации Сибур

45 начинающих футболистов из Тобольска стали участниками выездного тренировочного лагеря в Сочи в рамках проекта "Формула футбола". Смена прошла в комплексе "ЛОО-АРЕНА", куда постоянно приезжают тренироваться профессиональные спортсмены со всей страны.

Со спортсменами занимались два тренера Академии ЦСКА: ведущий тренер-преподаватель, чемпион первенства Москвы по футболу в составе команды "Буревестник" Алексей Сафроненко и один из ведущих защитников "Зенита" времен первой лиги и выхода в лигу высшую Артур Белоцерковец. Они наблюдали за занятиями юных спортсменов ежедневно, проводили интенсивные тренировки, давали обратную связь и делились опытом с тренерским составом из Тобольска.

Всего в программу лагеря вошли 6 тренировочных и 2 игровых дня. На товарищеских матчах футболисты закрепляли знания, переданные тренерами, находили им практическое применение во время игры, сообщает "ЗапСибНефтехим"

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