Спасти рыб от разливов нефтепродуктов помогут исследования тюменских ученых

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ученые Западно-Сибирского научно-образовательного центра определяют долговечность шлангокабеля добывающей морской установки, который соединяет ее подводную часть с надводной. Эти исследования могут спасти рыб или водоросли от разливов нефтепродуктов.

Металл в его конструкции при эксплуатации принимает на себя основную нагрузку. За полгода небольшие металлические цилиндры подвергаются миллионам циклов специальной нагрузки.

"Наша задача — получение определенных коэффициентов в математических моделях с различными конфигурациями элементов, а также выявление закономерностей усталостного разрушения", — сообщил кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Константин Кусков.

Исследования об усталостных характеристиках металлов позволят установить металлические сооружения везде, у них не будет шанса сломаться внезапно и без предупреждения, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.