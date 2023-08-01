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Памятную медаль учредили к 100-летию Ялуторовского района

Общество, 12:37 26 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятную медаль к 100-летию со дня образования учредили в Ялуторовском районе. Первое награждение состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного юбилею муниципалитета 26 августа.

Памятной медалью награждены имам городской мечети, глава ялуторовской мусульманской организации Раиль Махмутов и протоиерей Ялуторовского благочиния Сергей Рыбакин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава региона Александр Моор вручил благодарности губернатора Тюменской области за заслуги в развитии местного самоуправления главе Карабашского сельского поселения Тонашу Утигенову и главе Сингульского сельского поселения Нуру Сулькарнаеву.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# медаль , юбилей

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