Памятную медаль учредили к 100-летию Ялуторовского района
Общество, 12:37 26 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Памятную медаль к 100-летию со дня образования учредили в Ялуторовском районе. Первое награждение состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного юбилею муниципалитета 26 августа.
Памятной медалью награждены имам городской мечети, глава ялуторовской мусульманской организации Раиль Махмутов и протоиерей Ялуторовского благочиния Сергей Рыбакин.
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Глава региона Александр Моор вручил благодарности губернатора Тюменской области за заслуги в развитии местного самоуправления главе Карабашского сельского поселения Тонашу Утигенову и главе Сингульского сельского поселения Нуру Сулькарнаеву.
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Николай Ступников