100-летний юбилей отмечает Ялуторовский район

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100-летний юбилей отмечает Ялуторовский район. Праздничные мероприятия проходят в муниципалитете 26 августа.

"Такая дата - хороший повод вспомнить нашу историю, наших ветеранов, их трудовые подвиги, а также помечтать о будущем и, конечно, подвести итоги", - обратился к гостям торжественного мероприятия губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона напомнил, что в районе активно развивается жилищное строительство. Только за последние пять лет было построено более 40 тыс. кв м жилья. Кроме того, продолжается газификация, газ приходит в новые населенные пункты муниципалитета.

Глава района Андрей Гильгенберг напомнил, что в муниципалитете реализовано множество инвестпроектов, запущены промышленные предприятия, появились новые объекты туризма.

"При поддержке правительства Тюменской области район становится более привлекательным и комфортным для жизни", - отметил он.

В связи с торжественной датой благодарностью губернатора Тюменской области были отмечены глава Карабашского сельского поселения Тонаш Утигенов и глава Сингульского поселения Нур Сулькарнаев, а также оператор машинного доения ООО "Чайка" Наталья Свиридова и слесарь по ремонту автомобилей АО "Автотранс" Андрей Рычков.

"В этом году в нашем регионе целая череда районов, столетних юбиляров, - отметил депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин. - Каждый муниципалитет особенный, но Ялуторовский район уникален ещё и потому, что здесь живут настоящие люди".

Добавим также, что к 100-летию со дня образования района учреждена памятная медаль. Первое награждение состоялось 26 августа. Медалью отмечены имам городской мечети, глава ялуторовской мусульманской организации Раиль Махмутов и протоиерей Ялуторовского благочиния Сергей Рыбакин.

В рамках торжественных мероприятий глава региона осмотрел появившийся по инициативе жителей мемориальный комплекс в с. Памятное. Здесь на каменных плитах увековечены имена более 3 тыс. жителей района, участников Великой Отечественной войны, среди них - четыре Героя Советского Союза.

Александр Моор, глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг и депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин возложили цветы к мемориалу.

Николай Ступников