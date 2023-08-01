Жители Аромашевского района получили награды на праздновании 100-летия муниципалитета

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Награды на праздновании 100-летия муниципалитета вручил жителям Аромашевского района глава региона Александр Моор 26 августа.

Благодарность губернатора Тюменской области получили медицинская сестра процедурной терапевтического отделения Аромашевской районной больницы Рима Кочанова, водитель автобуса филиала Аромашевской средней школы Иван Никитюк и водитель администрации Малиновского сельского поселения Василий Польянов.

Также памятные медали и благодарственные письма вручили семьям, которые в этом году отмечают 50-летие супружеской жизни. Это Валерий и Людмила Артюшины, Анатолий и Светлана Вакарины, Анатолий и Надежда Григорьевы, Виктор и Валентина Мещеряковы, сообщает инфоцентр правительства региона.