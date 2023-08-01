Две льготные поездки в день на общественном транспорте предусмотрено для школьников Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две льготные поездки в день на общественном транспорте предусмотрены для школьников Тюмени. Скидка на проезд учащихся составляет 80 %, стоимость билета - 6 рублей. Льгота действует в течение учебного года.

Подать заявление на транспортную карту для первоклассников можно в МФЦ "Мои документы" и через портал Госуслуг. Выдадут ее в многофункциональном центре.

Если учении потерял свою транспортную карту либо она испорчена, поблекли буквы и фото, дубликат выдадут в офисе "Тюменской транспортной системы на ул. Котовского, 52, тел. 8-800-600-99-72, пишет Вслух.ру.