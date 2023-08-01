  • 27 августа 202327.08.2023воскресенье
  • USD94,7117
    EUR102,2586
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер южный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Две льготные поездки в день на общественном транспорте предусмотрено для школьников Тюмени

Общество, 12:22 27 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две льготные поездки в день на общественном транспорте предусмотрены для школьников Тюмени. Скидка на проезд учащихся составляет 80 %, стоимость билета - 6 рублей. Льгота действует в течение учебного года.

Подать заявление на транспортную карту для первоклассников можно в МФЦ "Мои документы" и через портал Госуслуг. Выдадут ее в многофункциональном центре.

Если учении потерял свою транспортную карту либо она испорчена, поблекли буквы и фото, дубликат выдадут в офисе "Тюменской транспортной системы на ул. Котовского, 52, тел. 8-800-600-99-72, пишет Вслух.ру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# общественный транспорт , транспортная карта , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 27.08.2023 В Ишиме для студентов 60+ устроят киномарафон на новом факультете
16:48 27.08.2023В Тобольске проведут "Фабрику проектов" для молодежи
15:51 27.08.2023Вышитую карту Тюменской области представили на фестивале в Чебоксарах
14:43 27.08.2023Ученые ЗапСибНОЦ изучают проблему загрязнение пресных водоемов микропластиком