В Тобольске проведут "Фабрику проектов" для молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Фабрику проектов" для подготовки молодежи к грантовым конкурсам проведут в Тобольске с 8 по 24 сентября. Образовательный марафон пройдет в четыре этапа с участием экспертов - победителей аналогичных конкурсов Росмолодежи, общественные деятели.

"С помощью "Фабрики проектов" тоболяки смогут создать с нуля или доработать свои инициативы под руководством экспертов, а также попрактиковаться в защите проектов перед жюри", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

Заявки принимаются до 24 сентября включительно. Стартует марафон 8 сентября в 18 час. в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) "Проектором идей". Участники создадут команды, выберут идею для написания проекта, познакомятся с основами реализации и форматами инициатив, смогут развить стратегическое и проектное мышление, пишет Мегатюмень.