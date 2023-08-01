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Жители Тюменской области воспользовались услугами на 81,4 млрд рублей

Экономика, 19:39 27 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

81,4 млрд рублей платных услуг купили жители Тюменской области с января по июнь 2023 г. Это на 3,9 % больше, чем годом ранее. По динамике роста рынка услуг регион на втором месте в УФО после Свердловской области и опережает общероссийский показатель.

В абсолютных цифрах оборот платных услуг в Тюменской области увеличился на 9 млрд 550 млн рублей. Наибольший объем трат пришелся на март и апрель, когда общий чек превысил 14 млрд рублей. В мае и июне он был чуть ниже - 13,9 млрд рублей.

Подорожали услуги зарубежного туризма — по сравнению с декабрем на 45,3%, медицинские - 7,6%, правовые — 4 %, транспортные – 2,6 %. Практические не изменились цены на жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир - 0,9 %, пишет Вслух.ру со ссылкой на данные Тюменьстата.

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# Тюменьстат , услуги

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