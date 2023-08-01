Ученые ЗапСибНОЦ изучают проблему загрязнение пресных водоемов микропластиком

| Фото: Западно-Сибирский НОЦ | Фото: Западно-Сибирский НОЦ

Проблему загрязнение пресных водоемов микропластиком изучают ученые Нижневартовского госуниверситета по проекту ЗапСибНОЦа. Их работа выявит источники поступления микропластика в пресноводные экосистемы Югры, закономерность распространения и степень загрязнения.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, полученная информация послужит основой для разработки мер. Главная цель - минимизировать экологические и экономические риски для водных объектов арктических и субарктических территорий.

По сравнению с микропластиком в море, явление для пресных водоемов пока изучено мало, есть только фрагментарные данные. Опасность заключается в том, что микропластик не разлагается в природе, перерабатывается, накапливается в толще воды и беспрепятственно перемещается, легко попадает в живые организмы.