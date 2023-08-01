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Ученые ЗапСибНОЦ изучают проблему загрязнение пресных водоемов микропластиком

Общество, 14:43 27 августа 2023

Западно-Сибирский НОЦ | Фото: Западно-Сибирский НОЦ

Проблему загрязнение пресных водоемов микропластиком изучают ученые Нижневартовского госуниверситета по проекту ЗапСибНОЦа. Их работа выявит источники поступления микропластика в пресноводные экосистемы Югры, закономерность распространения и степень загрязнения.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, полученная информация послужит основой для разработки мер. Главная цель - минимизировать экологические и экономические риски для водных объектов арктических и субарктических территорий.

По сравнению с микропластиком в море, явление для пресных водоемов пока изучено мало, есть только фрагментарные данные. Опасность заключается в том, что микропластик не разлагается в природе, перерабатывается, накапливается в толще воды и беспрепятственно перемещается, легко попадает в живые организмы.

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# Западно-Сибирский НОЦ , пластик , ученые

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