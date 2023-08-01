В тюменском сквере появятся летучие мыши

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Летучих мышей выпустят биологи Тюменского медицинского университета Мария и Олег Орловы в сквере им. А. Моисеенко Тюмени 31 августа около 19 часов. Рукокрылые проходили реабилитацию в Московском зоопарке полтора месяца, они безопасны для окружающей среды, сообщает вуз.

"Одной из особей потребовалась операция. Вторую, которая попала к специалистам детенышем, специалисты выкармливали. Сейчас летучие мыши окольцованы, здоровы и смогут жить на воле", - заверили эксперты.

Выпуск млекопитающих - последний в этом году. Присоединиться к биологам смогут все желающие. Специалисты вуза ответят на вопросы о летучих мышах.