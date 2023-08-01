  • 28 августа 202328.08.2023понедельник
  • USD94,7117
    EUR102,2586
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

В тюменском сквере появятся летучие мыши

Общество, 16:25 28 августа 2023

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Летучих мышей выпустят биологи Тюменского медицинского университета Мария и Олег Орловы в сквере им. А. Моисеенко Тюмени 31 августа около 19 часов. Рукокрылые проходили реабилитацию в Московском зоопарке полтора месяца, они безопасны для окружающей среды, сообщает вуз.

"Одной из особей потребовалась операция. Вторую, которая попала к специалистам детенышем, специалисты выкармливали. Сейчас летучие мыши окольцованы, здоровы и смогут жить на воле", - заверили эксперты.

Выпуск млекопитающих - последний в этом году. Присоединиться к биологам смогут все желающие. Специалисты вуза ответят на вопросы о летучих мышах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# летучие мыши , сквер Моисеенко , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 28.08.2023Тюменские поисковики нашли останки двух красноармейцев
16:25 28.08.2023В тюменском сквере появятся летучие мыши
15:30 28.08.202318 пожаров на 7307 гектарах потушили тюменцы в Югре, Ямале и на Урале
15:19 28.08.2023Операцию 68-летнего тюменца с поражением коронарных артерий курировали онлайн