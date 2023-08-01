За проезд перекрестка на красный свет в Тюмени наказали водителя автобуса

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя маршрутного автобуса наказали за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора в Тюмени. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, грубое нарушение ПДД произошло на пересечении улиц Пермякова и Дмитрия Менделеева.

Видео, на котором водитель автобуса поехал на красный свет, было размещено в социальных сетях. Мужчина признал вину и объяснил свои действия спешкой.

Со слов 57-летнего водителя, пассажиров в салоне автобуса на тот момент не было. Стоит отметить, что это не первое его нарушение – в 2023 году водитель привлекался к ответственности дважды.