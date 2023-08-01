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Тюменская область примет II Этап Кубка России по лыжным гонкам

Спорт, 20:16 28 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

II Этап Кубка России 2023-2024 г. по лыжным гонкам пройдет в тюменском центре "Жемчужина Сибири" с 1 по 3 декабря. Участников ожидают дистанции от 10 до 20 км, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Утвержден календарь соревнований до конца 2023 г. Первые соревнования - чемпионат России - стартуют в Архангельской области 15 сентября. Лыжники встретятся в финале Кубка России в Воронежской области в конце сентября. В Тюмени, на втором этапе Кубка, предусмотрены дистанции для мужчин и женщин 10, 15 и 20 км.

Также тюменская "Жемчужина Сибири" встретит участников Всероссийских соревнований по лыжным гонкам 12-14 декабря 2023 г.

А в феврале 2024 года Тюменская область примет лыжную гонку всероссийской спартакиады. 350 сильнейших лыжников страны примут в ней участие.

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# лыжные гонки , соревнования

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