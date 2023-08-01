В Тюмени для первого амфитеатра из артефакта сделали светильник

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Первый в Тюмени амфитеатр создают в новом культурно-общественном пространстве по ул. Республике, 21. На месте раскопок аптекарских складов строители обнаружили артефакт – чугунную полуколонну. Из нее сделали светильник.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

"Амфитеатр имеет площадь 250 квадратных метров. Он находится на месте бывших аптекарских складов. Фундамент сохранили, сделали стены, провели гидроизоляцию, водоотведение. Будет архитектурная подсветка всех стен, колонн, экспозиций. Девять декоративных грибков установили здесь", - рассказал он.

Все работы по созданию нового пространства в городе выполнены на 70 %. Строительно-монтажные работы, устройство инженерных коммуникаций завершены. Рабочие кладут тротуарную плитку. Ее здесь, к слову, применяется пять видов. Вскоре приступят к монтажу освещения и подсветки объектов.

С 1 сентября начнется высадка более 10 видов деревьев и кустарников.

Откроют новую точку притяжения с богатым историческим наследием примерно на месяц раньше запланированного срока, в сентябре. Вниманию гостей представят выставки на брандмауэрной стене, в амфитеатре. Это будут проекты участников "Морфологии улиц", студентов ТГИК, специалистов регионального союза дизайнеров.

"Мы сделаем информационную доску, которая будет рассказывать о фармацевте Вильгельме Краузе, который считается основателем фармацевтики Тюменской области. И эта личность уникальна тем, что он учил немецкому языку нашего знаменитого разведчика Николая Кузнецова. И будет еще информация про аптекарские склады, на месте которых и создается амфитеатр", - отметил Артём Павлюченко.

Для семей с детьми предусмотрены качели, лежаки, есть велопарковка.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Финансируются из федерального, регионального, муниципального бюджетов.

Анжела Лебедева