Будущий архипарк "Ключи" в Нижнетавдинском районе наполняют арт-объектами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объекты "Мать-природа", "Легенда о мишках", "Спираль", "Ключи к наследию" и "Полярная звезда" украсят архипарк "Ключи" на территории глэмпинга "Морелеса" на берегу оз. Ипкуль в Нижнетавдинском районе. Монтаж планируют завершить к концу сентября.

В сложенные руки четырехметровой скульптуры "Мать-природа" от московских дизайнеров сможет прилечь любой желающий. Работа екатеринбуржцев, представляющая мать-медведицу, которая убаюкивает своих детенышей, получила название "Легенда о мишках". Она отсылает к архетипу медведя, как важного символа в сказаниях древних людей. Еще одну работу создадут представители Тюменского ланшафтного клуба. Их проект "Спираль" обращает к истории святилища "Велижаны 2", которое находится в 10 км от глэмпинга. "Полярную звезду" строят новосибирцы, а гости из столицы создадут "Ключи к наследию".

Как рассказала руководитель глэмпинга "Морелеса" и проекта "Архипарк "Ключи" Ирина Катигарова, перед тем, как приступить к созданию инсталляций, архитекторам предложили прослушать лекции от историков, археологов, чтобы больше понять об этом месте.

"Когда мы начали осваивать эту территорию, узнали, что в 2000-х годах здесь проводились археологические раскопки. В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области нам сообщили, что здесь обнаружили находки, датированыне железным веком. Они хранятся в нижнетавдинском музее. Уже давно никакие раскопки не ведутся, но мы захотели расскать людям об этих местах. Понятно, что все погребено под земелей — здесь семь археологических слоев. Показать физически это невозможно. У нас десять гектаров леса. Часть освоим под средства размещения и отдыха гостей, семь гектаров выделили под архипарк", — сообщила Ирина Катигарова.

Она хочет, чтобы гости, гуляя по лесу, могли познакомиться с уникальными особенностями этих мест. Так был придуман конкурс "Архипарк. Ключи". "Архи — это архиважный, археологический. "Ключи" — это как знаки природы, которыми владели древние люди, чтобы гармонично жить с ней. На стыке природы, архитектуры и археологии родился такой проект", — добавила руководитель глэмпинга "Морелеса".

На федеральный конкурс поступило 68 заявок от архитекторов, дизайнеров и художников. Готовые работы прислали 18 команд. Пять идей члены жюри отобрали в качестве достойных для монтажа в парке. Творческое состязание проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Агентства стратегических инициатив и правительства Тюменской области.

Студент Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Ярослав Ерохин приехал с командой из четырех человек. "Я люблю выездные мероприятия, где можно построить свой объект. То, как ты проектируешь и как это выглядит на практике, — два совершенно разных занятия. Мы строим башню в виде конуса, направленную на Полярную звезду. Ее особенность в том, что у нее сложный уклон, человек, когда находится внутри, может рассмотреть светило. Оъект отсылает к древним поселениям, предкам, которые ориентировались по звездам. Он позволит задуматься о жизни, направляющих ориентирах и сопоставить это с Полярной звездой", — сказал Ярослав Ерохин.

Команда ArchBC живет в глэмпе. Гости из Новосибирска отметили, что здесь приятная атмосфера. Молодые архитекторы будут работать на территории "Морелеса" до 3 сентября.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин