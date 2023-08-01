На Книжный обменник и мини-барахолку приглашают тюменцев 2 сентября

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Закрытие городского Книжного обменника пройдет возле Благотворительного фонда развития Тюмени 2 сентября с 12 до 15 часов. Тюменцы могут обменяться книгами с другими горожанами. Принимается художественная и научно-популярная литература, сообщают организаторы.

Для обмена детской литературой предусмотрен отдельный стол. Ребята могут прийти на Книжный обменник бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Также в этот день будет работать мини-барахолка, где дети продают вещи, изготовленные своими руками, старые игрушки. Будет организован сбор макулатуры.

Добавим, в 2023 году Книжный обменник стал частью команды проекта "Традициями сильны", который Благотворительный фонд развития города Тюмени осуществляет при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект объединил такие инициативы, как ландшафтный фестиваль искусств "Ключ", самодеятельную театральную труппу БФРГТ и мастерскую исторического костюма "Катя и её платья".

Хозяйка мастерской Катя Макарова ответит на вопросы о своём творчестве и привезёт костюмы, накидки и шляпки эпохи модерн, в которых можно будет сфотографироваться.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 89222659899.