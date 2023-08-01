Эстафету, благотворительную акцию и полевую кухню организуют для тюменцев в центре "Аванпост"

| Фото: тюменский атлетический клуб "Антей" | Фото: тюменский атлетический клуб "Антей"

Спортивно-военизированная эстафета в рамках проекта "Будь готов!" пройдет на территории тюменского центра "Аванпост" 2 сентября. Участников ждут забеги в номинациях "Профессионалы" и "Любители", сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В номинации "Профессионалы" примут участие сотрудники силовых структур, члены военно-патриотических сообществ, обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.

В номинации "Любители" посоревнуются трудовые коллективы, сотрудники и члены спортивных организаций из муниципальных образований. Отдельно состоится забег "В честь папы" для семей участников СВО.

Участники эстафеты должны будут собрать автомат Калашникова, выстрелить из страйкбольного оружия, метнуть гранату, оказать первую помощь пострадавшему и транспортировать его.

Организуют площадку по выполнению нормативов ГТО, откроют пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО и проведут благотворительную акцию "Письмо из дома". Кроме того, будут работать бесплатная полевая кухня и фотозона.