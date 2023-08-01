Сгоревшую кровлю дома по ул. Луначарского в Тюмени восстановят к середине сентября

| Фото: управа Калининского административного округа Тюмени | Фото: управа Калининского административного округа Тюмени

Ремонт крыши дома по ул. Луначарского, 51 в Тюмени планируется завершить к середине сентября. Напомним, кровля была повреждена в результате пожара, который произошел 4 июля.

Как сообщил на встрече с жильцами дома заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау, ремонт кровли осуществляется твердыми покрытиями, работать с которыми можно при любой температуре. Восстановление завершат в максимально сжатые сроки. ориентировочно к середине сентября. На период дождей управляющая компания во избежание подтопления квартир накроет крышу полиэтиленовой пленкой.

Заместитель директора ГКУ ТО "Центр обеспечения мер социальной поддержки" Надежда Изосимова объяснила пострадавшим, на какие выплаты они могут рассчитывать и куда для этого нужно обратиться. Она взяла на личный контроль проверку выплат всех обратившихся за помощью.

Помимо вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожара и получением мер социальной поддержки, жителей интересовало и дальнейшее благоустройство прилегающей территории, сообщает управа Калининского административного округа Тюмени.

Руководитель управы Олег Савчук объяснил порядок включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2025 годы".