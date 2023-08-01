Студенческий хакатон для разработчиков, дизайнеров и тестировщиков проводит ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хакатон по программированию проведет Тюменский госуниверситет. Студенты будут работать на базе программных продуктов отечественных разработчиков — компаний "Аскон" и С3D Labs, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как отмечают организаторы, в современных условиях развития индустрий важно акцентировать внимание студентов и молодых разработчиков на отечественных продуктах и их возможностях. Цель хакатона — показать им существующий функционал и перспективы его развития.

К участию приглашают команды аспирантов и студентов вузов и ссузов. Рекомендуемый состав: разработчик, дизайнер, тестировщик и куратор. Зарегистрировавшиеся получат основное задание, которое нужно выполнить до середины октября.

Победители хакатона смогут пройти стажировку в компании С3D Labs и НЦМУ ТюмГУ, лицензии C3D Toolkit, и поработать с ними до конца учебного года.