В Тюменской области отремонтировали участок трассы с высоким трафиком

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок трассы с высокой загруженностью отремонтировали на автодороге Тюмень – Боровский - Богандинский. Трафик на 28-м км между р. Пышма и развязкой с федеральной трассой в сутки превышает 68 тыс. автомобилей, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Новое покрытие уложено на площади 17,5 тыс. кв. метров. Обновление дороги призвали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

"На данный момент планы нацпроекта в Тюменской области выполнены практически на 80 процентов. На днях состоится приёмка ещё нескольких объектов. Работы идут с опережением графика", - рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

В текущем году в рамках национального проекта в регионе отремонтируют 203 км дорог на 140 участках. По условиям контрактов работы должны завершиться к середине октября.

По нацпроекту также ремонтируются мосты через р. Ишим в Ишиме и через Транссиб на обходе Тюмени.