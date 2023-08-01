  • 30 августа 202330.08.2023среда
  • USD95,7070
    EUR103,4765
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменский доцент взяла Гран-при конкурса среди женщин-ученых

Общество, 18:18 30 августа 2023

пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Доцент кафедры общей хирургии Тюменского медицинского университета Лидия Комарова взяла Гран-при конкурса среди женщин-ученых "Академина-2023". Ее отметили в номинации "Наука и социальная ответственность", сообщает пресс-служба вуза.

Лидия Комарова известна как инноватор, финалист премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, обладатель девяти патентов на методы и устройства для диагностики и оперативного лечения сосудистых заболеваний. Сейчас процедуру патентования проходит еще одна разработка тюменского ученого - медикаментозное средство для местного лечения трофических язв, пролежней и ожогов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ТюмГМУ , ученые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 30.08.2023В селе Ильинка Казанского района отменили карантин по бешенству
19:15 30.08.2023"Россети Тюмень" обеспечили Белую мечеть в селе Ембаево надежным электроснабжением
18:54 30.08.2023Спектакль о современности и равнодушии представят в тюменском "Космосе"
18:41 30.08.2023Тюменскую нефть оценил ресторатор и автор кулинарных книг Александр Белькович