Тюменский доцент взяла Гран-при конкурса среди женщин-ученых
Общество, 18:18 30 августа 2023
| Фото: пресс-служба ТюмГМУ
Доцент кафедры общей хирургии Тюменского медицинского университета Лидия Комарова взяла Гран-при конкурса среди женщин-ученых "Академина-2023". Ее отметили в номинации "Наука и социальная ответственность", сообщает пресс-служба вуза.
Лидия Комарова известна как инноватор, финалист премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, обладатель девяти патентов на методы и устройства для диагностики и оперативного лечения сосудистых заболеваний. Сейчас процедуру патентования проходит еще одна разработка тюменского ученого - медикаментозное средство для местного лечения трофических язв, пролежней и ожогов.