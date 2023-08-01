Тюменский доцент взяла Гран-при конкурса среди женщин-ученых

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Доцент кафедры общей хирургии Тюменского медицинского университета Лидия Комарова взяла Гран-при конкурса среди женщин-ученых "Академина-2023". Ее отметили в номинации "Наука и социальная ответственность", сообщает пресс-служба вуза.

Лидия Комарова известна как инноватор, финалист премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, обладатель девяти патентов на методы и устройства для диагностики и оперативного лечения сосудистых заболеваний. Сейчас процедуру патентования проходит еще одна разработка тюменского ученого - медикаментозное средство для местного лечения трофических язв, пролежней и ожогов.