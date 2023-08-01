Автобус № 65 в Тюмени изменит схему движения с 1 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобус № 65 "с/о "Степное" – с/о "Лесная поляна" изменит схему движения в Тюмени с 1 сентября. Он будет следовать по улицам Валентины Трофимовой, Александра Митинского, Павла Шарова, Варшавской, сообщает администрация города.

Из схемы исключаются остановочные пункты "ул. Валентины Трофимовой" в прямом и обратном направлениях, "с/о "Лесная поляна" в прямом направлении. Включаются остановочные пункты "Школа № 56", "Стоматологическая поликлиника № 3", "ул. Звездная", "Парк Древо жизни", "с/о ДНТ "Суходольное 2", "с/о ДНТ "Суходольное 1", "с/о ДНТ "Суходольное" в прямом и обратном направлениях, "ул. Александра Митинского" в прямом направлении, "ул. Павла Шарова" в обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.