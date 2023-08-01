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Нарушения санитарных требований выявили в загородном клубе под Тюменью

Происшествия, 20:17 30 августа 2023

Нарушения санитарных требований и законодательства о техническом регулировании выявили в загородном клубе "Адмирал" в п. Боровский Тюменского района. Проверку проводят после экстренных сообщений о пяти случаях вирусной кишечной инфекции среди его посетителей, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ИП Ждановой В.Л., осуществляющей деятельность в загородном клубе "Адмирал", п. Боровский Тюменской области. Деятельность по организации общественного питания в настоящее время не осуществляется", - уточнили в ведомстве.

Эпидрасследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления.

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# кишечная инфекция , Управление Роспотребнадзора

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