  • 31 августа 202331.08.2023четверг
  • USD95,9283
    EUR104,4496
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Конек-Горбунок и Царь-девица украсили Ершовский бульвар в Ишиме

Общество, 13:53 31 августа 2023

Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

На Ершовском бульваре, благоустроенном в 2023 году в Ишиме, разместят малые архитектурные формы. Рядом с музеем уже "поселились" Конек-Горбунок и Царь-девица, скоро к ним добавят другие скульптуры.

Преобразование общественного пространства глава города Федор Шишкин обсудил на выездном совещании с сотрудниками музейного комплекса, ветеранами и общественниками.

Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

Новые фигуры контактные, то есть, их можно потрогать, обнять, сестья рядом, сфотографироваться. Создание МАФов доверили мастерам, которые выполняли и другие скульптуры для Ишима, в том числе памятник Ершову.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Ишим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 31.08.2023Свежую клубнику, микрозелень и сок из проростков пшеницы продегустируют гости фестиваля "Тюменская осень"
13:53 31.08.2023Конек-Горбунок и Царь-девица украсили Ершовский бульвар в Ишиме
13:09 31.08.2023Тюменский психолог не рекомендует отдавать в школу детей младше 7 лет
12:58 31.08.2023В Тюменском районе обновили библиотеку поселка Богандинский