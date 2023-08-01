Конек-Горбунок и Царь-девица украсили Ершовский бульвар в Ишиме
Общество, 13:53 31 августа 2023
| Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина
На Ершовском бульваре, благоустроенном в 2023 году в Ишиме, разместят малые архитектурные формы. Рядом с музеем уже "поселились" Конек-Горбунок и Царь-девица, скоро к ним добавят другие скульптуры.
Преобразование общественного пространства глава города Федор Шишкин обсудил на выездном совещании с сотрудниками музейного комплекса, ветеранами и общественниками.
| Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина
Новые фигуры контактные, то есть, их можно потрогать, обнять, сестья рядом, сфотографироваться. Создание МАФов доверили мастерам, которые выполняли и другие скульптуры для Ишима, в том числе памятник Ершову.