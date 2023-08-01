Тюменских лесопереработчиков обязали декларировать оборудование

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оборудование и продукцию должны будут декларировать древопереработчики для заключения договоров аренды участков с 1 сентября. Это и другие правила вступают в силу в связи с изменениями 78 статьи Лесного кодекса, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Документ устанавливает новые требования к участникам аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины. Теперь при подаче заявки на участие в аукционе рекомендуется приложить информацию и документы об имеющемся оборудовании и видах указанной выше выпускаемой продукции. Кроме того, необходимо внести данные об объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры в ЛесЕГАИС.

Если указанная информация и документы отсутствуют, претендент не допускается к аукциону.