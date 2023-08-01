  • 31 августа 202331.08.2023четверг
  • USD95,9283
    EUR104,4496
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменских лесопереработчиков обязали декларировать оборудование

Экономика, 14:48 31 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оборудование и продукцию должны будут декларировать древопереработчики для заключения договоров аренды участков с 1 сентября. Это и другие правила вступают в силу в связи с изменениями 78 статьи Лесного кодекса, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Документ устанавливает новые требования к участникам аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины. Теперь при подаче заявки на участие в аукционе рекомендуется приложить информацию и документы об имеющемся оборудовании и видах указанной выше выпускаемой продукции. Кроме того, необходимо внести данные об объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры в ЛесЕГАИС.

Если указанная информация и документы отсутствуют, претендент не допускается к аукциону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# аренда , аукцион , лесопромышленный комплекс , переработка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 31.08.2023Перезаряжаемые LFP-аккумуляторы создаст тюменский ученый из техногенных отходов
15:54 31.08.2023Россельхозбанк направил на поддержку посевной и уборочной кампаний в Тюменской области 1 млрд рублей
14:48 31.08.2023Тюменских лесопереработчиков обязали декларировать оборудование
14:37 31.08.2023Более 419 млн рублей займов получили предприниматели Тюменской области в 2023 году