Детский центр липидологии открылся в Тюмени

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Детский центр липидологии открылся на базе Многопрофильной клиники Тюменского медуниверситета. Он стал итогом масштабного научного исследования, которое прошло в ТМУ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", сообщает пресс-служба вуза.

По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой педиатрии и неонатологии Тюменского медицинского университета, д.м.н., профессора Антонины Петрушиной, в центре ребенок сможет пройти комплексный осмотр профильных специалистов, сдать анализы крови для биохимических исследований. Врачи проведут оценку его фактического питания с использованием лицензированного программного обеспечения "Нутритест prof 5,0".

"Таким образом, родители получат подробное заключение, в котором указаны и степень факторов риска, и рекомендации относительно питания, приема лекарственных средств, витаминов и микроэлементов", - пояснила Антонина Петрушина.

Ранее команда вуза, в состав которой входят детские кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, диетологи, провела масштабное исследование. В течение 2022 года врачи обследовали тысячу детей 10-летнего возраста. Выяснилось, что каждый десятый из них уже сейчас находится в группе риска по преждевременному развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Причин этому может быть много: семейная гиперхолестеринемия, внешние факторы, которые связаны с образом жизни, прежде всего, с особенностями питания ребенка и его семьи.

"Именно в возрасте 9-11 лет у человека закладываются основные привычки - и пищевые, и распорядок дня, и режим труда и отдыха, поэтому очень важно своевременно поспособствовать их правильному формированию", - подчеркнула Антонина Петрушина.

Детский Центр липидологии – структура уникальная. В направлении комплексного обследования и профилактики гиперхолестеринемии в России работают группы научных педиатрических коллективов в Москве и Казани. Теперь возможность ранней комплексной диагностики, включая молекулярно-генетическое обследование, появилась и у жителей Тюмени и Тюменской области.