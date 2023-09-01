В Тюменской области предприятие пыталось легализовать более тонны мяса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 200 кг мяса и субпродуктов неизвестного происхождения пыталось ввести в оборот мясоперерабатывающее предприятие в Тюменской области. Подлог выявлен в информационной системе "Меркурий", сообщает Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Предприятие добавило ветеринарные сопроводительные документы на две партии мяса – 861,1 кг свинины в полутушах без шкуры и 341 кг субпродуктов говяжьих замороженных. Происхождение сырья неизвестно.

Переработчику объявлено предупреждение, информация о нарушениях отправлена в Управление ветеринарии Тюменской области.