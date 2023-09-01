В рыбе из ямальского бассейна Оби обнаружены возбудители описторхоза

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Возбудители описторхозы обнаружены в рыбе, пойманной в реке Обь Ямала. Во всех пробах язя лаборанты московского ВНИИЗЖ выявили жизнеспособные личинки Opisthorchis felineus, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В ведомстве отметили, что описторхоз - одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Именно поэтому уловы водных биологических ресурсов и пищевая продукция аквакультур должны быть исследованы на наличие паразитов.

Покупка рыбы в несанкционированных местах торговли и без ветеринарно-санитарной эксперты представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья.