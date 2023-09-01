Собранный в Тобольске помывочно-прачечный комплекс доставили бойцам подразделения "Сибирь"

| Фото: АНО "Раскат" | Фото: АНО "Раскат"

Помывочно-прачечный передвижной комплекс, собранный на базе автомобиля "КамАЗ" в Тобольске, доставили бойцам тюменского подразделения "Сибирь" в зону СВО.

В Луганскую Народную Республику его пригнал директор АНО "Раскат" Павел Макеев. Он доставил машину до военнослужащих за трое суток, а 30 августа вернулся домой. Житель Тобольска неоднократно был в зоне СВО, общался с бойцами тюменских подразделений.

По словам Павла Макеева, военнослужащие рассказали ему о проблемах с водой. После этого тоболяк задумался о таком комплексе. В его создании мужчине помогали неравнодушные граждане, друзья, представители разных организаций и предприниматели, в том числе из Тюмени и Москвы.

"У меня в зоне специальной военной операции служат друзья и родственники. Я поставил перед собой задачу, лично передавать гуманитарную помощь ребятам. Помывочно-прачечный передвижной комплекс собрали за четыре месяца. Можно было создать его за месяц, но много времени ушло на ремонт автомобиля "КамАЗ", который передал один из друзей. Был приобретен кузов, где оборудовали душевые, поставили три стиральные машины и водонагреватель. Сверху установили бак для воды. Оставили место, где люди могут переодеться, подождать своей очереди. Ребята были очень рады, когда я доставил им машину. Я ехал обратно и они писали мне, что уже перестирали все белье, несколько раз помылись, очень довольны", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Павел Макеев.

Отметим, автомобиль в зону СВО отправился с адресными послыками и гуманитарной помощью для тюменских подразделений. Следом за Павлом Макеевым ехал его товарищ — он вез военнослужащим колеса на "КамАЗ", о которых они просили ранее, и квадроцикл.

На этом тоболяк останавиваться не планирует — ему уже передали для преобразования грузовой автомобиль ГАЗ-66. Его планируют дооборудовать стиральной машиной и отправить другому подразделению.

С ноября 2023 года представители АНО "Раскат" хотят начать принимать участие в грантовых конкурсах со своими проектами — по условиям со дня основания организации должно пройти полгода. "АНО "Раскат" представляет собой патриотическое движение. Действует с мая. Только начинаем потихоньку развиваться. Впереди — разные проекты", — заключил Павел Макеев.

Инна Пахомова