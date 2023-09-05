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Предпринимателей города приглашают на презентацию выставки "Тюменская марка-2023"

Общество, 09:06 05 сентября 2023

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Предпринимателей города приглашают на презентацию выставки "Тюменская марка", которая состоится в городской администрации 6 сентября. Заявиться могут субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

На встрече расскажут о формате выставки, особенностях заявочной кампании, основных сроках и этапах проведения мероприятий на "Тюменской марке-2023".

Начало - в 16 часов. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке. Подробности можно узнать по телефону 288-401.

Отметим, что приём заявок для участия в "Тюменской марке" стартует 11 сентября, а завершится 22 сентября.

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# предпринимательство , Тюменская марка

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