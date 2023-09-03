Тюменский студент пополнил состав Молодежного парламента при Госдуме РФ
Общество, 08:42 03 сентября 2023
| Фото: Студсовет Тюменской области
Председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич вошел в состав нового Молодежного парламента при Государственной думе РФ. Он будет представлять интересы молодежи Тюменской области на федеральном уровне, пишет "КП-Тюмень".
"Это большая честь и ответственность для меня. Членство в составе Молодежного парламента означает, что у меня есть возможность внести вклад в развитие жизни молодого поколения и страны в целом. Чувствую, что мои идеи, мнение и опыт будут услышаны и учтены на высшем уровне", - отметил Михаил Ляшевич.
Первое очное заседание парламента состоится в Госдуме в Москве 18 сентября.