  • 3 сентября 20233.09.2023воскресенье
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменский студент пополнил состав Молодежного парламента при Госдуме РФ

Общество, 08:42 03 сентября 2023

Студсовет Тюменской области | Фото: Студсовет Тюменской области

Председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич вошел в состав нового Молодежного парламента при Государственной думе РФ. Он будет представлять интересы молодежи Тюменской области на федеральном уровне, пишет "КП-Тюмень".

"Это большая честь и ответственность для меня. Членство в составе Молодежного парламента означает, что у меня есть возможность внести вклад в развитие жизни молодого поколения и страны в целом. Чувствую, что мои идеи, мнение и опыт будут услышаны и учтены на высшем уровне", - отметил Михаил Ляшевич.

Первое очное заседание парламента состоится в Госдуме в Москве 18 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госдума РФ , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 03.09.2023Тюменцы с ДЦП проходят реабилитацию в аэротрубе
10:49 03.09.202324 спортсмена участвуют в заплыве от Абалака до Тобольска
10:21 03.09.2023Владимир Якушев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником
10:03 03.09.2023Книгу об истории улицы Дзержинского презентует тюменский краевед Валерий Чупин