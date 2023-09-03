Тюменский студент пополнил состав Молодежного парламента при Госдуме РФ

| Фото: Студсовет Тюменской области | Фото: Студсовет Тюменской области

Председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич вошел в состав нового Молодежного парламента при Государственной думе РФ. Он будет представлять интересы молодежи Тюменской области на федеральном уровне, пишет "КП-Тюмень".

"Это большая честь и ответственность для меня. Членство в составе Молодежного парламента означает, что у меня есть возможность внести вклад в развитие жизни молодого поколения и страны в целом. Чувствую, что мои идеи, мнение и опыт будут услышаны и учтены на высшем уровне", - отметил Михаил Ляшевич.

Первое очное заседание парламента состоится в Госдуме в Москве 18 сентября.