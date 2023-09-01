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В Тюмени телефонные мошенники пытались похитить у девушки около 150 тысяч рублей

Происшествия, 18:02 01 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 150 тыс. рублей пытались похитить телефонные мошенники у тюменки 2001 года рождения. Злоумышленников ищут, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Девушка обратилась в отдел полиции №4. Она рассказала, что ей позвонил сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой, так как лицевой счет пытаются взломать мошенники. Для предотвращения несанкционированного снятия необходимо перевести деньги на защищенный счет. В разговоре тюменка распознала обман и прервала разговор, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Не стать жертвой злоумышленников поможет ваша бдительность. Мошенники каждый раз придумывают различные преступные уловки. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, прервите разговор с незнакомцами и обратитесь в финансовую организацию для уточнения данных о транзакциях. Как только вы поняли, что общаетесь с мошенником – сообщайте об этом в правоохранительные органы", – сказали в УМВД России по Тюменской области. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени: 291-600 или 102.

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# мошенничество , полиция

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