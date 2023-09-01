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Наталья Комарова: Эффективность партнерства автономного округа и Тюменской области проверена временем

Общество, 20:35 01 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Эффективность партнерства автономного округа и Тюменской области проверена временем. Регионы реализуют важные для жителей программы и проекты. Об этом заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

"Главная задача – повышение уровня качества жизни людей. Уважаемый Александр Викторович, команда Югры поддерживает вас в решении этой задачи", – передает слова Натальи Комаровой информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, 1 сентября глава региона Александр Моор работает в Сургуте. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний принял участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности.

В рамках рабочей поездки они поздравили с наступающим профессиональным праздником ветеранов и работников ООО "Газпром трансгаз Сургут", а также вручили им награды.

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# Александр Моор , Наталья Комарова , ХМАО-Югра

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