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Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте

Губернатор, 16:49 01 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Сургуте 1 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности.

В эти минуты Александр Моор посещает предприятие "Газпром трансгаз Сургут".

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# Александр Моор , Сургут

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