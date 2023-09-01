Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Сургуте 1 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой, председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым, а также представителями нефтегазовых компаний он примет участие в мероприятиях, посвященных Дню нефтяной и газовой промышленности.

В эти минуты Александр Моор посещает предприятие "Газпром трансгаз Сургут".