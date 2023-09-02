  • 2 сентября 20232.09.2023суббота
  • В Тюмени 19..21 С 6 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Югорские нефтяники достойно продолжают путь легендарных первопроходцев, уверен губернатор Тюменской области

Губернатор, 11:14 02 сентября 2023

t.me/av_moor

Югорские нефтяники достойно продолжают путь легендарных первопроходцев. От имени тюменцев передал сотрудникам компаний "Газпром трансгаз Сургут" и "Сургутнефтегаз" и их руководителям – Олегу Ваховскому и Владимиру Богданову - слова благодарности за их очень важный и нужный для земляков и всей страны труд.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях.

"Вторая половина рабочего дня вчера прошла в Югре. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Владимировной Комаровой с профессиональным праздником поздравили ветеранов и работников ПАО "Сургутнефтегаз" и ООО "Газпром трансгаз Сургут". Каждая такая встреча, как правильно сказали виновники торжества, это праздник в кругу близких друзей, для которых наш топливно-энергетический комплекс – не просто профессия, а образ жизни и судьба", - рассказал он.

t.me/av_moor t.me/av_moor t.me/av_moor t.me/av_moor t.me/av_moor ﻿

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают дружно и вместе люди разных профессий. Губернатор Моор во время общения с отраслевиками убедился, как много общего у регионов: "Югра, Ямал и Тюменская область – одна большая, сильная и крепкая команда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , нефтяная отрасль , Сургутнефтегаз

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 02.09.2023Югорские нефтяники достойно продолжают путь легендарных первопроходцев, уверен губернатор Тюменской области
17:53 01.09.2023Губернатор Тюменской области вручил награды работникам ООО "Газпром трансгаз Сургут"
16:49 01.09.2023Губернатор Тюменской области Александр Моор — в Сургуте
17:12 31.08.2023Компания "Руском" инвестировала в жилищное строительство Тюменской области более 600 млн рублей