Югорские нефтяники достойно продолжают путь легендарных первопроходцев, уверен губернатор Тюменской области

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Югорские нефтяники достойно продолжают путь легендарных первопроходцев. От имени тюменцев передал сотрудникам компаний "Газпром трансгаз Сургут" и "Сургутнефтегаз" и их руководителям – Олегу Ваховскому и Владимиру Богданову - слова благодарности за их очень важный и нужный для земляков и всей страны труд.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях.

"Вторая половина рабочего дня вчера прошла в Югре. Вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Владимировной Комаровой с профессиональным праздником поздравили ветеранов и работников ПАО "Сургутнефтегаз" и ООО "Газпром трансгаз Сургут". Каждая такая встреча, как правильно сказали виновники торжества, это праздник в кругу близких друзей, для которых наш топливно-энергетический комплекс – не просто профессия, а образ жизни и судьба", - рассказал он.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают дружно и вместе люди разных профессий. Губернатор Моор во время общения с отраслевиками убедился, как много общего у регионов: "Югра, Ямал и Тюменская область – одна большая, сильная и крепкая команда".