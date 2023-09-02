Тоболяки прошли в костюмах сказочных персонажей на финале "Ухи-Царицы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карнавальное шествие, посвященное фестивалю "Уха-Царица", завершилось в Тобольске. Финал гастрономического события проходит в Нижнем посаде 2 сентября.

Участники стартовали от музея семьи императора Николая II. Здесь им раздали красные колпаки в виде рыбьих хвостов. Некоторые тоболяки пришли в тематических костюмах. В толпе можно было заметить морского царя с трезубцем, людей с мягкими игрушками в виде рыб.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, большой пир развернется на Базарной площади. Здесь уже греют котлы. В 2023 году организаторы гастрономического фестиваля идут на рекорд – с гостями они хотят сварить больше 1000 литров вкуснейшей ухи.

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Инна Пахомова