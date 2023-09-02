Уху с блинами и суп по-суворовски представили участники фестиваля "Уха-Царица" в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уху с блинами, по-суворовски, по-ершовски и супы по другим рецептам пробуют гости X фестиваля "Уха-царица" в Тобольске. Финал гастрономического события развернулся на Базарной площади 2 сентября.

В 2023 году к событию присоединились команды муниципальных образований Тюменской области. Он варят блюда по своим оригинальным рецептам.

Так, оригинальную уху с блинами готовит команда Ялуторовского острога. "Это уха из трех видов местной рыбы с добавлением блина. Жареный блин добавляем перед самой подачей. Это и оригинально, и вкусно", – рассказала теща Лара.

Уху по-суворовски варит команда Тобольского района. Суп будут наливать в съедобные хлебные стаканчики. "В ухе по-суворовски будет нельзя, картофель, помидоры, зелень. Это будет очень вкусно", – сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

На площадке муниципального образования шумно – здесь под зажигательную музыку танцуют аниматоры в костюмах, символизирующих золотых рыб.

Команда Заводоуковского городского округа угощает тоболяков и гостей города кашей по старинному сибирскому рецепту. "В составе яичные желтки, мука, молоко и сливочное масло. Каша похожа на манную, но она гораздо вкуснее", – поделилась заместитель главы Заводоуковского городского округа Любовь Полякова.

Также участники фестиваля хотят удивить посетителей колмаковской ухой из осетра, ерша и окуня. На площадке жителей Заводоуковского городского округа тоже оживленно: звучат песни о крае, об истории родных мест рассказывает "купчиха".

Участники из Ишима варили уху сразу в трех котлах. "Мы представляем уху по-ишимски с золотым карасем, а также по-ершовски. Угощаем всех иван-чаем, приготовленным нашим шеф-поваром по ишимскому рецепту", – рассказала заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима Светлана Попкова.

Напомним, ранее по итогам юбилейного гастрономического фестиваля "Уха-Царица" определили победителя конкурса, который на протяжении двух недель шел среди местных кафе и ресторанов. Кубок вручили коллективу ресторана "Ладейный".

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Инна Пахомова, Александр Лабыкин