Жители Омутинского района могут сдать кровь и пройти ЭКГ на дому

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители сел Омутинского района могут пройти лабораторную диагностику и сдать необходимые анализы на дому. Это особенно важно для пациентов с ограниченной мобильностью, пожилых людей и тех, кто находится в труднодоступных местах, сообщает пресс-служба областной больницы № 11.

С начала 2023 года специалисты мобильной бригады медико-социальной помощи Омутинской ЦРБ, филиала областной больницы №11, осуществили 347 выездов для забора крови на дому у маломобильных граждан, а также паллиативных больных. Фельдшеры ФАПов омутинского филиала посетили более 150 пациентов на дому для забора крови, для сбора мокроты и проведения ЭКГ.

Специалисты районной больницы, проводящие забор крови на дому, обладают высокой квалификацией и опытом, что гарантирует точность и надежность результатов анализов. Собранные образцы отправляются в лабораторию для дальнейшего анализа.

"Это особенно важно для маломобильных граждан, которые испытывают трудности с посещением больницы из-за состояния здоровья или проблем с передвижением. Кроме того, паллиативным больным, которым нужна повышенная медицинская поддержка и забота, забор крови на дому обеспечивает комфорт и достойное обслуживание", - отметил главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов.