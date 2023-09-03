  • 3 сентября 20233.09.2023воскресенье
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Жители Омутинского района могут сдать кровь и пройти ЭКГ на дому

Общество, 09:59 03 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители сел Омутинского района могут пройти лабораторную диагностику и сдать необходимые анализы на дому. Это особенно важно для пациентов с ограниченной мобильностью, пожилых людей и тех, кто находится в труднодоступных местах, сообщает пресс-служба областной больницы № 11.

С начала 2023 года специалисты мобильной бригады медико-социальной помощи Омутинской ЦРБ, филиала областной больницы №11, осуществили 347 выездов для забора крови на дому у маломобильных граждан, а также паллиативных больных. Фельдшеры ФАПов омутинского филиала посетили более 150 пациентов на дому для забора крови, для сбора мокроты и проведения ЭКГ.

Специалисты районной больницы, проводящие забор крови на дому, обладают высокой квалификацией и опытом, что гарантирует точность и надежность результатов анализов. Собранные образцы отправляются в лабораторию для дальнейшего анализа.

"Это особенно важно для маломобильных граждан, которые испытывают трудности с посещением больницы из-за состояния здоровья или проблем с передвижением. Кроме того, паллиативным больным, которым нужна повышенная медицинская поддержка и забота, забор крови на дому обеспечивает комфорт и достойное обслуживание", - отметил главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# больница , Омутинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:39 03.09.2023Тюменцы с ДЦП проходят реабилитацию в аэротрубе
10:49 03.09.202324 спортсмена участвуют в заплыве от Абалака до Тобольска
10:21 03.09.2023Владимир Якушев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником
10:03 03.09.2023Книгу об истории улицы Дзержинского презентует тюменский краевед Валерий Чупин