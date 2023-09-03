Владимир Якушев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой отрасли полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред отметил, что для Уральского федерального округа – это особенный день. В сентябре 1953 года при бурении Березовской опорной скважины № 1 было открыто первое месторождение газа. Это открытие оказало огромное влияние на дальнейшую судьбу всей Западной Сибири – началось масштабное освоение ее углеводородных богатств.

С тех пор накоплен колоссальный опыт, созданы инфраструктура и система подготовки кадров. Западная Сибирь стала ключевым нефте- и газодобывающим регионом страны. Здесь добывается 90% российского газа и более 50% нефти.

"Все это стало возможным благодаря титаническому труду первопроходцев, которые разрабатывали недра в тяжелейших условиях. Их последователям, которые хранят верность традициям и передают опыт следующим поколениям. Талантливым ученым, инженерам, проектировщикам, которые создают уникальные технологии. Педагогам и наставникам, которые воспитывают новую смену нефтяников и газовиков", - отметил Владимир Якушев.

Он пожелал работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли благополучия и счастья.