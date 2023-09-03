12 человек пострадали в ночном ДТП на тюменской объездной

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

12 человек, в том числе шестеро детей, пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с ул. Авторемонтной. Авария произошла в ночь на 3 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись Toyota и Opel. Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги.

В Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми 4, 12 лет и 7-летними двойняшками. Трое детей были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили легкие повреждения.

В автомобиле Opel ранены четверо взрослых и двое мальчиков 9 и 6 лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший с использованием ремня безопасности.

Предварительно, никто из пострадавших не госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.