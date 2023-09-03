  • 3 сентября 20233.09.2023воскресенье
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

12 человек пострадали в ночном ДТП на тюменской объездной

Происшествия, 09:23 03 сентября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

12 человек, в том числе шестеро детей, пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с ул. Авторемонтной. Авария произошла в ночь на 3 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись Toyota и Opel. Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги.

В Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочерьми 4, 12 лет и 7-летними двойняшками. Трое детей были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили легкие повреждения.

В автомобиле Opel ранены четверо взрослых и двое мальчиков 9 и 6 лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший с использованием ремня безопасности.

Предварительно, никто из пострадавших не госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:01 03.09.2023В Тюмени в аварии на ул. Чаркова травмированы двое детей
09:23 03.09.202312 человек пострадали в ночном ДТП на тюменской объездной
18:02 01.09.2023В Тюмени телефонные мошенники пытались похитить у девушки около 150 тысяч рублей
16:04 01.09.2023Житель Казани по фальшивым документам оформил в Тюмени кредит на машину