"Поезд Победы" прибудет в Тобольск 5 сентября

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Передвижная экспозиция "Поезд Победы" прибудет в Тобольск 5 сентября. Здесь он пробудет по 7 сентября включительно, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Поезд Победы" - это первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в движущемся поезде. В его составе — 10 тематических вагонов: окоп, концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и другие. В 2023 году проект дополнен рассказом о трех военных трибуналах над нацистами.

Во время работы "Поезда Победы" на железнодорожном вокзале разместят исторические фотографии первой столицы Сибири в годы Великой Отечественной войны, а также портреты солдат из Тобольска и Тобольского района. Там же будет представлена экспозиция "Надежный тыл" с участием родных бойцов, которые сейчас защищают Родину в специальной военной операции.

Регистрация для посещения "Поезда Победы" откроется 4 сентября. Доступен виртуальный тур на сайте поездпобеды.рф.